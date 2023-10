Mediaset (MFE) vince nuovo appello contro Vimeo su diritto d'autore

MFE A

(Teleborsa) - La Corte d'Appello di Roma ha confermato il pronunciamento di primo gradodi 3,5 milioni di euro a, società del Gruppo. Lo si legge in una nota di MFE - MEDIAFOREUROPE (ex Mediaset, che ora scambia con azioni).É la, dopo il nuovo rigetto della Corte, che la piattaforma statunitense perde l'impugnazione di una sentenza di primo grado per la pubblicazione illecita di programmi tv Mediaset coperti da diritto d'autore: oltre all'indennizzo di 8,5 milioni di euro stabilito nell'agosto 2022, sommando i 3,5 milioni di oggi il portale dovrà risarcire Mediaset per unIn particolare, la Corte di Appello di Roma ha affermato in maniera netta che", essendo sufficiente l'indicazione dei titoli dei programmi pubblicati senza autorizzazione. Pertanto, è onere di Vimeo "individuare la violazione del diritto di autore all'atto del caricamento o comunque in tempi brevi nonché, in caso di diffida, di predisporre strumenti idonei a rimuovere le informazioni o disabilitarne l'accesso sulla base dei dati forniti da RTI anche senza indicazione dell'URL".