Segmento STAR, AcomeA: cercare titoli a sconto su cassa e con basso indebitamento

(Teleborsa) - La reporting season del primo semestre 2023 delle aziende italiane ha iniziato a mostrare il rallentamento della domanda e la normalizzazione della marginalità che molte società avevano previsto a partire da fine 2022, definendo il 2023 come un anno di transizione o di normalizzazione. Risulta, quindi, "importante identificare quellee diancora elevati (dalla reporting season emerge come questi non siano ancora in discesa, seppur stabili),che sono stati spesso rimandati negli scorsi mesi". Lo afferma AcomeA SGR in una analisi sul segmento STAR di Borsa Italiana.Altro fattore da considerare è la performance degli indici:(-9,5%) con una forte sottoperformance rispetto al FTSE MIB (+19,9%), mostrando un gap a cui non abbiamo mai assistito. Inoltre, anche l'attuale decorrelazione con il Nasdaq (+39,3% YTD), i cui trend sono storicamente correlati, è senza precedenti.In un clima macro in cui i tassi rimarranno verosimilmente elevati per i prossimi mesi, vale la pena, scrivono Antonio Amendola, Senior Fund Manager azionario, e Simone Benini, Equity & ESG Analyst. Gli esperti ritengono "ingiustificata la sottoperformance e la decorrelazione dell'indice STAR", e quindi suggeriscono di cercare le società meno indebitate in questo segmento.Per individuare i titoli meglio posizionati per far fronte a un elevato costo del debito utilizzano due indicatori (escludendo valori estremi delle due misure): il rapporto Net Debt/EBITDA (tra debito al netto della cassa ed EBITDA) e l'Interest Coverage (rapporto tra risultato operativo EBIT e spesa per interessi). Vanno quindi a preferire le società che presentano une un'alta capacità di far fronte alla spesa per interessi con la propria gestione.sono le tre società meglio posizionate: hanno una posizione finanziaria netta positiva (net cash) e interest coverage ratio superiore a tutto il panel. Considerando valori di interest coverage comunque accettabili, possiamo includere anchetra i titoli meglio posizionati.Analizzando le due metriche, i titoli dello STAR sono in ottimo stato con un Net Debt/EBITDA mediano di 1,1x e Interest Coverage a 5,7x, con 9 titoli che riportano una posizione finanziaria netta positiva. Questi valori portano AcomeA SGR quindi a considerare, alla luce delle valutazioni di mercato del segmento fortemente compresse, il rapporto tra la capitalizzazione di mercato delle società e la cassa effettivamente a disposizione. Ia disposizione della società, andando in certi casi a rappresentare situazioni in cui si può dire che l'azionista si stia (in senso figurato) comprando la cassa della società. I titoli a sconto sulla cassa e con basso indebitamento sono, anche in questo caso, Biesse, Cementir, Sesa e Tinexta a cui si aggiungono