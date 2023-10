Cina, PIL cresce oltre le attese nel 3° trimestre con miglioramento spesa consumatori

(Teleborsa) - L'è cresciuta ad un ritmo più veloce del previsto nel terzo trimestre, sostenuta dai consumi e dall'attività industriale, suggerendo che l', dopo mesi di preoccupazione per la saluta della più grande economia asiatica.In particolare, ilè cresciuto del 4,9% nel periodo luglio-settembre, secondo i dati rilasciati dall'Ufficio nazionale di statistica, rispetto alle aspettative degli analisti per un aumento del 4,4% ma più lento dell'espansione del 6,3% nel secondo trimestre., il PIL è cresciuto dell'1,3% nel terzo trimestre, accelerando rispetto allo 0,5% nel secondo trimestre e al di sopra della previsione del mercato dell'1,0%.La nazione èunper il 2023, ha detto il vice capo dell'Ufficio nazionale di statistica Sheng Laiyun in una conferenza stampa di discussione dei dati, secondo quanto riporta Bloomberg. Per raggiungere tale obiettivo il PIL dovrà crescere di oltre il 4,4% negli ultimi tre mesi dell'anno.Tra gli altri dati diffusi da Pechino, laè aumentata del 4,5% a settembre rispetto all'anno precedente, al di sopra della stima di un aumento del 4,3%; lesono aumentate del 5,5% a settembre, contro una previsione di un +4,9%; gli investimenti fissi sono aumentati del 3,1% nei primi nove mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2022, inferiore alla previsione del 3,2%; ilera al 5% alla fine di settembre, rispetto al 5,2% atteso e del mese precedente.