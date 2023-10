Italian Exhibition Group acquisisce il 51% di A&T

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) -, società leader in Italia nell’organizzazione di eventi fieristici internazionali, ha acquisito il 51% della società A&T.La società, fondata nel 2007, è proprietaria e organizzatrice dell’evento A&T – Automation & Testing che giungerà alla sua 18° edizione il prossimo febbraio con l’appuntamento torinese, mentre il 25 ottobre 2023 inaugurerà la prima edizione presso il quartiere fieristico di Vicenza. L’evento è dedicato all’Innovazione e alle Tecnologie Industriali in un’ottica 4.0.L'acquisizione consente a IEG di continuare lo sviluppo del proprio portafoglio prodotti nel settore tecnologico con un interessante potenziale di crescita sia a livello nazionale che nell’area del nord est Italia, dove il presidio verticale sulle filiere industriali in questo comparto, costituisce un fattore critico di successo.Ildella società è pari a circa 0,6 milioni di euro. L’acquisizione prevede inoltre opzioni put e call per l’acquisto del residuo 49% del capitale sociale ad un prezzo da determinarsi sulla base dell’EBITDA medio risultante dai bilanci d’esercizio chiusi rispettivamente al 31 dicembre 2023, 2024 e 2025, rettificato per la posizione finanziaria netta.L’acquisizione da parte di IEG è finanziata con mezzi propri.