Just Eat Takeaway.com migliora guidance su EBITDA e free cash flow

Just Eat Takeaway.com

(Teleborsa) -, colosso europeo delle consegne di cibo a domicilio, hadopo essere tornata a crescere in Gran Bretagna, Irlanda e Nord Europa. In particolare, prevede di raggiungere il pareggio in termini di flusso di cassa disponibile nella seconda metà del 2023, prima del precedente obiettivo di metà 2024 e prevede un EBITDA rettificato di circa 310 milioni di euro per il 2023, rispetto a una precedente previsione di circa 275 milioni."La maggior parte della nostra attività è tornata alla crescita di GTV nel terzo trimestre, con uno slancio particolarmente forte nel Nord Europa e nei segmenti del Regno Unito e Irlanda - ha commentato il- Nel Regno Unito e in Irlanda continuiamo a investire in modo significativo, aumentando allo stesso tempo la redditività. Sebbene la ripresa del Nord America segua una traiettoria più lenta, siamo soddisfatti che anche questo segmento stia rapidamente diventando neutrale in termini di flussi di cassa".Just Eat Takeaway.com ha detto che sta ancora esplorando una, Grubhub, anche se non vi è alcuna certezza che un accordo possa realizzarsi.