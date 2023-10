Mimit e Anfia: siglato protocollo d'intesa per transizione filiera automotive

(Teleborsa) - Per gestire in maniera coordinata le sfide della transizione ecologica della filiera automotive italiana al 2030 e promuovere crescita e possibilità d'impiego in un settore strategico, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy,, e il Presidente di ANFIA,, hanno sottoscritto oggi, a Palazzo Piacentini, unL'obiettivo condiviso è stimolare l'incremento della produzione nazionale per raggiungere volumi superiori al milione di veicoli prodotti negli stabilimenti italiani."Il protocollo di oggi rappresentain cui ci focalizziamo sullo sviluppo e sulla riconversione dell'indotto italiano affinché sia competitivo anche nell'era dell'elettrico", ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy,"Questo accordo è il pilastro su cui costruire un, a partire dall'intesa con Stellantis su cui siamo impegnati in queste settimane". Roberto Vavassori, Presidente di ANFIA, ha sottolineato che la firma impegna il MIMIT e l'industria "ad una, che conferma la chiara volontà politica del Governo di affrontare al meglio questo momento cruciale per la nostra filiera. Siamo consapevoli che questo piano di lavoro rappresenta solo, che impegnerà fortemente le nostre imprese, le parti sociali, i territori e che vedrà un Comitato Tecnico nella funzione di attuazione e coordinamento delle previsioni del piano. ANFIA è impegnata a realizzare uno studio che prevede, tra le altre cose, la mappatura delle competenze già oggi presenti in Italia su tutti gli aspetti e le tecnologie della mobilità veicolare, incluso lo sviluppo di vettori energetici decarbonizzati e gli ambiti della mobilità del futuro come l'elettrificazione, e la guida autonoma, per evidenziarne aree di eccellenza e gap di competitività".