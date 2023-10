Gruppo FS Italiane, a Qbuzz concessione decennale per servizio bus in Olanda

(Teleborsa) -, società olandese delcontrollata da Busitalia, si è aggiudicata una(2024-2034) per il Trasporto Pubblico Locale (TPL) nella provincia di, al nord dei Paesi Bassi, che conta 650mila abitanti. La concessione, che, consentirà di trasportarein un'area che conta 650mila abitanti.Si tratta - secondo quanto si legge sul portale FSNews - di un altro passo neldel Gruppo guidato da, in linea con gli obiettivi del, che prevede un aumento deida 1,8 miliardi di euro del 2019 a. Obiettivi che trasformeranno FS in una multidomestic company che va oltre il confine italiano e guarda alla UE come un grande mercato domestico nel settore del trasporto passeggeri e merci su ferro e gomma.Il servizio sarà gestito con unaed organizzato attraversosu un totale didei Paesi Bassi. Il contratto prevededa parte di Qbuzz per la gestione della nuova concessione.La concessione assegnata a Qbuzz ha anche una, poiché l'azienda olandese controllata da Busitalia è leader nell’utilizzo dinella sua flotta 310 bus a zero emissioni, di cui 32 alimentati ad idrogeno e 278 elettrici - e nella sperimentazione di. Inoltre, la società investirà nel corso della concessione oltre 218 milioni di euro nel rinnovo della flotta ed in innovazione tecnologica per migliorare comfort e sostenibilità ambientale dei collegamenti.Qbuzz è il terzo operatore del trasporto pubblico olandese e gestisce inelle aree dia cui va aggiunta l’ulteriore concessione aggiudicata nel mese di luglio scorso nell’tra Amsterdam e Rotterdam e L’Aia valevole sino al 2039.