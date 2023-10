Ex Ilva, qualcosa si muove: nuovo tavolo entro il 7 novembre

(Teleborsa) -per il rilancio degli stabilimenti italiani;è quanto emerso dall'incontro a Palazzo Chigi con i leader di Fim, Fiom e Uilm, Roberto Benaglia, Michele De Palma e Rocco Palombella.Il leader della Fim,a, ha detto che "il Governo ci ha ascoltato e si è impegnato contro ogni ipotesi di chiusura degli stabilimenti o di amministrazione straordinaria. Vogliamo toccare con mano qual è lo stato della trattativa, il Governo ci ha assicurato che vuole dare un futuro all'azienda. Valorizziamo il confronto, però vogliamo risposte chiare e concrete".Il numero uno della Fiomha spiegato che "oggi siamo in piazza non per un incontro politico o perché non sapevamo dove andare. In questo momento c'è una trattativa secretata con Arcelor Mittal. Il risultato raggiunto a Palazzo Chigi che ci saranno altri incontri. La vertenza non sarà messa nel cassetto dopo questa manifestazione. Anzi, diventa lo stato di agitazione permanente finché non raggiungeremo i risultati".Il segretario generale della Uilm,sottolinea che "il Governo considera Arcelor Mittal un imprenditore e non un interlocutore normale. Ma AM non ha prodotto alcun risultato in quattro anno né in termini occupazionali né produttivi e di risanamento ambientale. Questo era sufficiente per non andare avanti. Bisogna evitare di continuare