Sabaf, riepilogo sull'acquisto di azioni proprie

(Teleborsa) - Nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 3 novembre 2025, Sabaf
ha comunicato che, tra il 10 e il 14 novembre 2025, ha acquistato
complessivamente 3.153 azioni
ad un prezzo medio unitario di 13,8289 euro per azione e per un controvalore
pari a 43.625,36 euro
.
A seguito di tali operazioni Sabaf possiede, al 14 novembre, un totale di 261.329 azioni proprie, pari al 2,060% del capitale sociale.
A Milano, intanto, il produttore di attrezzature domestiche da cucina
si muove verso il basso e si posiziona a 13,65 euro, con una discesa dello 0,36%.