Sabaf, riepilogo sull'acquisto di azioni proprie

Sabaf

produttore di attrezzature domestiche da cucina

(Teleborsa) - Nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 3 novembre 2025,ha comunicato che, tra il 10 e il 14 novembre 2025, hacomplessivamentead un prezzo medio unitario di 13,8289 euro per azione e per unpari aA seguito di tali operazioni Sabaf possiede, al 14 novembre, un totale di 261.329 azioni proprie, pari al 2,060% del capitale sociale.A Milano, intanto, ilsi muove verso il basso e si posiziona a 13,65 euro, con una discesa dello 0,36%.