Alerion Clean Power acquista progetti eolici e fotovoltaici in Italia

Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle energie rinnovabili, ha deliberato la sottoscrizione di due contratti preliminari per l'acquisto da Fri-el S.p.A., società interamente posseduta da Fri-el Green Power S.p.A., del 100% del capitale sociale di, siti rispettivamente nei comuni die di, ciascuno con una capacità di 29,4 MW. L'investimento previsto la realizzazione degli impianti eolici sarà pari a circa 100 milioni di euro e si prevede l'avvio dell'entrata in esercizio per entrambi gli impianti entro il primo semestre 2025, si legge in una nota.Il board ha inoltre deliberato l', società interamente controllata da Fri-el S.p.A., che detiene un portafoglio di progetti di sviluppo fotovoltaico in Italia. In particolare, Fri-el Solar è titolare, tramite società interamente partecipate, dinei comuni di, rispettivamente con una capacità di 11,3 MW e 16,4 MW. L'investimento previsto per la realizzazione degli impianti fotovoltaici di Licodia e Grottole sarà pari a circa 24 milioni di euro e si prevede l'avvio dell'entrata in esercizio per entrambi gli impianti entro la fine del 2024.Infine, il consiglio ha deliberato la, a lungo termine e a prezzo fisso, tra Enermac S.r.l e Naonis Wind S.r.l., società interamente controllate da Alerion, titolari degli impianti eolici di Orta Nova e Cerignola con una potenza installata complessiva di circa 62 MW, e Fri-El Trading S.r.l., società interamente controllata da Fri-El Green Power S.p.A.. I PPA hanno ad oggetto la cessione di energia elettrica da parte di Enermac e Naonis a Fri-El Trading dal 1° gennaio 2024 sino al 31 dicembre 2035.