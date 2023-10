SBE - VARVIT si quota su EGM. Accordo per cornerstone investor

Equita SIM

(Teleborsa) -, società attiva nel settore della produzione, della distribuzione e della commercializzazione di componenti di fissaggio, intende procedere alla(EGM), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.È previsto che il flottante sia realizzato attraverso unriservato ad investitori qualificati. L'offerta avrà ad oggetto azioni esistenti poste in vendita dal socio unico Vescovini Group.Inoltre, l'azionista venditore ed, per conto di un costituendo veicolo di investimento dalla stessa promosso e partecipato in misura minoritaria (Cornerstone Investor), hanno stipulato un cornerstone agreement, in forza del quale è previsto un impegno del Cornerstone Investor ad effettuare nell'ambito dell'offerta un ordine vincolante per lafino ad un massimo di 8,33 euro per azione, attribuendo alla società un equity value pari a 975 milioni di euro.È previsto che a seguito dell'offerta l'azionista venditore mantenga il controllo della società, anche attraversoNell'ambito dell'offerta,agiranno in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner. Equita SIM agisce inoltre in qualità die specialista, mentreè l'. Chiomenti agisce in qualità di advisor legale della società, mentre Linklaters in qualità di advisor legale dei coordinatori dell'offerta.Al 30 giugno 2023, SBE - VARVIT ha registratoconsolidati per 220,2 milioni di euro, con undi 58,1 milioni di euro, pari al 26% dei ricavi, e undi 33,1 milioni di euro, mentre al 31 dicembre 2022 ha registrato ricavi consolidati per 392,5 milioni di euro, con un EBITDA di 108,8 milioni di euro, pari al 28% dei ricavi, e un utile netto di 54,6 milioni di euro.