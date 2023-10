Campari, ricavi primi 9 mesi salgono a 2,2 miliardi

Campari

(Teleborsa) -ha chiuso i primi nove mesi dell'anno conpari a 2,2 miliardi, in crescita del 9,8%, grazie alla dinamica sostenuta dei brand, in particolare degli aperitivi, tequila e premium bourbon.è stato pari a 445,2 milioni, in calo dell'1,7%. Nel solo terzo trimestre il risultato lordo è in ribasso del 22,2%.A fine settembre l'indebitamento finanziario netto è pari a 1,81 miliardi, in aumento di 260,3 milioni rispetto a fine 2022.