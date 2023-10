A Ecomondo riflettori puntati sulla moda "circolare"

Italian Exhibition Group

LVMH

(Teleborsa) -si dà appuntamento a, la più grande manifestazione italiana dell'economia circolare promossa da, che si tiene a Rimini dal 7 al 10 novembre 2023. Presenti maison dell'alta moda come, assieme a, Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, e, Presidente del Sistema Moda Italia,del modello produttivo dell’italian fashion industry edper una moda sempre più sostenibile.Il sistema moda è un settoree, secondo i dati del Centro Studi di Confindustria, nel 2022 ha visto unrispetto all'anno precedente, raggiungendo gli. In più l'industria della moda rappresenta anche, con 400 mila imprese e il 31% del giro d’affari europeo (55 miliardi di euro).A Ecomondo, un vero e propriopunterà i, grazie ad uno spazio espositivo dedicato a cui si affianca un ricco palinsesto di eventi. Un’iniziativa di grande importanza se si considera che laè anche una delle filiere che(il fashion genera in UE 12,6 milioni di tonnellate di rifiuti tessili all'anno).post-consumoseparatamente per essere riutilizzato o riciclato, mentre il resto viene spesso incenerito o messo in discarica. A livello globale, la filiera della moda èdi carbonio, del consumo di circanella sola produzione, e dello. Dati che diventano ancora più significativi alla luce delle stime elaborate dalle istituzioni di Bruxelles, secondo le quali ladi prodotti tessiliPer questo il settore moda conta dia Ecomondo,da gruppi e brand iconici come LVMH Group, Valentino e Fendi e le esperienze di aziende nate con un DNA sostenibile come Beste.Secondo la Ellen MacArthur Foundation, lo sviluppo dipotrebbe far(pari al 32% della riduzione richiesta al tessile per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi). Nonostante siano fondamentali, essi rappresentano solo il 3,5% del mercato.All’edizione 2023 di Ecomondo, l’iniziativa, giunta alla sua terza edizione, che pone l’accento sullo stato di avanzamento della gestione dei rifiuti tessili da parte dei comuni italiani e non solo.