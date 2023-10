Iren, nuovi patti parasociali e partnership con Sienambiente

Iren

(Teleborsa) - L'odierna assemblea degli azionisti diche ha, a fronte dellafra i soci Iren Ambiente Toscana, la Provincia di Siena e i comuni senesi.Dopo il consolidamento di Sei Toscana avvenuto nel luglio del 2022, in base ai nuovi accordi,(40% la quota di capitale sociale detenuta dal Gruppotramite la società Iren Ambiente Toscana) e potrà quindi contare sulle sinergie e sulle risorse del Gruppo per portare avanti il piano industriale che prevede il totale rifacimento del polo industriale delle Cortine con la realizzazione di un impianto di selezione, trattamento di rifiuti indifferenziati e differenziati e la realizzazione di un moderno biodigestore che produrrà biometano dal rifiuto organico.Sienambiente attualmente gestisce un impianto di selezione e valorizzazione dei rifiuti urbani, due impianti di compostaggio, un termovalorizzatore ed una discarica per un totale di rifiuti trattati di circa 200 kton all’anno. Sienambiente ha uned un indebitamento finanziario netto di circa 30 milioni di euro."Il consolidamento di Sienambiente nel Gruppo Iren - affermadel Gruppo Iren e Presidente di Iren Ambiente Toscana - testimonia quanto il nostro Gruppo, già presente in Toscana nel settore ambientale e del servizio idrico e di distribuzione e vendita del gas, intenda, nell'ambito di una piena collaborazione con gli enti territoriali e gli stakeholder a beneficio dei cittadini e dell’ambiente in cui essi vivono. A nome del Gruppo Iren desidero ringraziare tutti i nostri interlocutori istituzionali per la loro serietà e collaborazione durante le fasi dell'operazione".