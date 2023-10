Manovra, Erasmus: borse di studio per 10mila studenti

(Teleborsa) - Le audizioni sul ddl di bilancio, che potranno toccare anche i tempi contenuti nel dl anticipi, si terranno dal 7 al 10 novembre per poi riprendere ilLo ha riferito il Presidente della Commissione bilancio del Senato, Nicola Calandrini (FdI), al termine dell'Ufficio di presidenza. E' stata accolta la richiesta delle opposizioni di ampliare i soggetti che saranno auditi. Beatrice Lorenzin del Pd ha fatto notare che in un primo calendario di audizioni non figuravano rappresentanti del settore sanitario che invece, a suo parere, dovrebbero essere inseriti.Come di consueto si terranno nelle Commissioni bilancio congiunte di Senato e Camera. E' stato specificato che sia gli auditi che i parlamentari dovranno essere presenti,: la verità è che la pressione fiscale è stata ridotta". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Milano, presso la Triennale, a margine della conferenza "Laboratorio sulla ricostruzione dell'Ucraina". "Nel nostro Paese guardiamo ad esempio al taglio del cuneo per tutto quest'anno, vuol dire che sono state fatte cose importanti", ha aggiunto"La Finanziaria è incentrata sul dare un ristoro a quegli stipendi che hanno sofferto più questo tasso di inflazione". Lo ha detto il sottosegretario al Lavoro,intervenendo al convegno di Assaeroporti. "Questa è la sesta finanziaria che faccio da parlamentare - ha aggiunto -, le difficoltà che abbiamo avuto in questa fase, per il contesto socio economico internazionale, sono state enormi. Dovevamo dare un segnale di affidabilità del nostro paese",Previste borse di studio per circaper partecipare al progetto dell'Erasmus in Italia: secondo quanto si legge nella relazione tecnica alla manovra, infatti, i fondi (3 milioni nel 2024 e 7 milioni nel 2025) serviranno a erogare borse di studio da "circa 1000 euro". Tremila studenti il prossimo anno e 7mila in quello successivo potrannodall'aumento della cedolare secca dal 21% al 26% per gli affitti brevi di più di un appartamento, previsto dalla manovra. E' la stima contenuta nella relazione tecnica alla Legge di Bilancio. L'andamento finanziario formulato "considerando la decorrenza della norma dal 2024, nell'ipotesi prudenziale di applicazione del maggior gettito in sede di dichiarazione" è di 17,6 milioni nel 2025 e 8,8 milioni nel 2026.