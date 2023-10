UCapital24, ok da soci ad aumento di capitale da 2,5 milioni di euro

UCapital24

(Teleborsa) - L'di, social network economico e finanziario quotato su Euronext Growth Milan, ha deliberato l'approvazione della situazione patrimoniale della Capogruppo al 30 giugno 2023 e dalla quale emergono complessive perdite per 6.451.220 euro. L'assemblea ha preso atto che a seguito delle perdite la riserva sovraprezzo dell'importo di 1.942.284,00 è stata completamente assorbita e, pertanto, le perdite si sono ridotte da 6.451.220 euro a 4.508.936 euro. Di conseguenza, l'assemblea ha approvato lada 6.882.184,84 euro a 2.373.248,84 euro.Contestualmente, l'assemblea ha, di natura scindibile e da offrire in opzione, per un importo massimo di 2,5 milioni di euro, incluso eventuale sovrapprezzo, da attuarsi mediante emissione di nuove azioni ordinarie, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione, da eseguire entro il 31 ottobre 2028.