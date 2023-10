Versalis porta a Mantova la tecnologia per il riciclo chimico delle plastiche

Gruppo Eni

(Teleborsa) -, la società chimica del, ha avviatola costruzione delltecnologia proprietaria per il. L’impianto di Mantova, che sarà avviatoavrà la capacità didi materia prima seconda.Hoop nasce da uncon la società italiana di ingegneriacon l’obiettivo di sviluppare una tecnologia innovativa, complementare al riciclo meccanico, capace diper produrrevergini. Un processo virtuoso che prende il via anche dalla(Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica) per valorizzare le plastiche post consumo provenienti dalla raccolta differenziata nazionale e destinate al riciclo.La tecnologia, che in inglese significa cerchio e rappresenta la circolarità, è stata(T.EN), società leader nell’ingegneria e nella tecnologia per la transizione energetica, costituendo una piattaforma tecdnologica per il riciclo chimico avanzato. Hoop è l’unica tecnologia italiana che, fondo stanziato dalla Commissione Europea di 3,6 miliardi di euro complessivi, dedicato a tecnologie innovative a bassa emissione di carbonio."Il progetto Hoop® rappresenta un passo importante nella strategia di Versalis per lo sviluppo del riciclo chimico, complementare a quello meccanico, garantendo la piena circolarità di tutte le plastiche. Il progetto darà, inoltre, un forte contributo alla valorizzazione dei rifiuti in plastica trasformandoli in nuova materia prima, e incidendo sul raggiungimento, anche a livello nazionale, degli obiettivi di riciclo definiti dalla Commissione Europea", ha dichiarato, Amministratore delegato Versalis.