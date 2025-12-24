NEXTCHEM (MAIRE) acquista il Gruppo Ballestra per 126,5 milioni di euro

MAIRE

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, ha annunciato che la controllataha firmato un, tra i principali operatori a livello globale nel licensing, nella progettazione e ingegneria di impianti di trasformazione, nonché nella fornitura di tecnologie e attrezzature proprietarie per l'industria chimica.Fondata nel 1960, con sede a Milano, Ballestra è a capo di un gruppo di società che comprende BUSS ChemTech (Svizzera) e Ballestra Engineering and Projects (India). Opera. contando su un portafoglio clienti consolidato e una comprovata esperienza che vanta oltre 6.400 impianti installati in tutto il mondo.L'acquisizione del Gruppo Ballestradi NEXTCHEM nei settori chimico e dei fertilizzanti, aggiungendo al proprio portafoglio nuovi prodotti complementari, coprendo integralmente i segmenti di potassio, azoto, zolfo e fosfati e supportando l'elettrificazione, il riciclo, la riduzione delle emissioni e l'efficienza energetica, creando al contempo opportunità di cross-selling con la divisione IE&CS di MAIRE, grazie alla solida esperienza del Gruppo Ballestra.Ilconsolidato di Ballestra, pari a 275 milioni di euro a fine settembre 2025, è stato ulteriormente rafforzato nel quarto trimestre e si prevede che supererà i. I ricavi d'esercizio 2025 sono stimati a circa 235 milioni di euro.L'accordo stabilisce un valore dell'impresa di 108,3 milioni di euro. Sulla base della posizione di cassa netta consolidata di Ballestra al 31 dicembre 2024 - rettificata in base ai criteri concordati nel contratto e pari a 18,2 milioni di euro - ilrisulta pari a circa. Il perfezionamento dell'operazione è previsto nella prima metà del 2026"L'acquisizione del Gruppo Ballestra èe si completa perfettamente con la missione di NEXTCHEM, volta ad abilitare la decarbonizzazione attraverso tecnologie proprietarie, rafforzando al contempo il nostro accesso a nuovi mercati in rapida crescita - ha detto- In un contesto in cui i clienti accelerano verso l'elettrificazione, il riciclo e il miglioramento dell'efficienza, cresce la domanda di partner che combinino tecnologie comprovate con l'affidabilità esecutiva dei progetti. MAIRE sta costruendo proprio questo: una piattaforma tecnologica europea di portata globale, in grado di convertire l'innovazione in realtà industriali".