NEXTCHEM (MAIRE) acquista il Gruppo Ballestra per 126,5 milioni di euro

(Teleborsa) - MAIRE
, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, ha annunciato che la controllata NEXTCHEM
ha firmato un accordo vincolante per acquisire l'intero capitale sociale del Gruppo Ballestra
, tra i principali operatori a livello globale nel licensing, nella progettazione e ingegneria di impianti di trasformazione, nonché nella fornitura di tecnologie e attrezzature proprietarie per l'industria chimica.
Fondata nel 1960, con sede a Milano, Ballestra è a capo di un gruppo di società che comprende BUSS ChemTech (Svizzera) e Ballestra Engineering and Projects (India). Opera in oltre 120 paesi con circa 450 dipendenti e uffici in Europa e Asia
. contando su un portafoglio clienti consolidato e una comprovata esperienza che vanta oltre 6.400 impianti installati in tutto il mondo.
L'acquisizione del Gruppo Ballestra porta un solido portafoglio di tecnologie proprietarie che espande ulteriormente la proposta di valore
di NEXTCHEM nei settori chimico e dei fertilizzanti, aggiungendo al proprio portafoglio nuovi prodotti complementari, coprendo integralmente i segmenti di potassio, azoto, zolfo e fosfati e supportando l'elettrificazione, il riciclo, la riduzione delle emissioni e l'efficienza energetica, creando al contempo opportunità di cross-selling con la divisione IE&CS di MAIRE, grazie alla solida esperienza del Gruppo Ballestra.
Il portafoglio ordini
consolidato di Ballestra, pari a 275 milioni di euro a fine settembre 2025, è stato ulteriormente rafforzato nel quarto trimestre e si prevede che supererà i 315 milioni di euro entro la fine dell'anno
. I ricavi d'esercizio 2025 sono stimati a circa 235 milioni di euro.
L'accordo stabilisce un valore dell'impresa di 108,3 milioni di euro. Sulla base della posizione di cassa netta consolidata di Ballestra al 31 dicembre 2024 - rettificata in base ai criteri concordati nel contratto e pari a 18,2 milioni di euro - il prezzo di acquisto
risulta pari a circa 126,5 milioni di euro
. Il perfezionamento dell'operazione è previsto nella prima metà del 2026
"L'acquisizione del Gruppo Ballestra è coerente con il piano strategico già annunciato
e si completa perfettamente con la missione di NEXTCHEM, volta ad abilitare la decarbonizzazione attraverso tecnologie proprietarie, rafforzando al contempo il nostro accesso a nuovi mercati in rapida crescita - ha detto Alessandro Bernini, CEO di MAIRE
- In un contesto in cui i clienti accelerano verso l'elettrificazione, il riciclo e il miglioramento dell'efficienza, cresce la domanda di partner che combinino tecnologie comprovate con l'affidabilità esecutiva dei progetti. MAIRE sta costruendo proprio questo: una piattaforma tecnologica europea di portata globale, in grado di convertire l'innovazione in realtà industriali".