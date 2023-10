Vodafone vende filiale spagnola a Zegona per 5 miliardi di euro

Vodafone

(Teleborsa) -, colosso britannico delle telecomunicazioni, ha stipulatoin relazione allaIlcomprende almeno 4,1 miliardi di euro in contanti e fino a 0,9 miliardi di euro sotto forma di azioni privilegiate riscattabili (RPS). L'di 5,0 miliardi di euro equivale a un multiplo di 5,3x EBITDAaL rettificato e 12,7x OpFCF per il periodo di 12 mesi terminato il 31 marzo 2023.Vodafone e Zegona hanno stipulato un accordo in base al qualea Vodafone Spagna per un costo di servizio annuo totale di circa 110 milioni di euro."La vendita di Vodafone Spagna è unper la crescita e ci consentirà di concentrare le nostre risorse in mercati con strutture sostenibili e sufficiente scala locale - ha commentatodi Vodafone - Vorrei ringraziare tutto il nostro team in Spagna per la loro dedizione a i nostri clienti e l'instancabile determinazione a migliorare la nostra performance organica. Tuttavia, il mercato si è rivelato impegnativo con rendimenti strutturalmente bassi"."La mia priorità è creare valore attraverso la crescita e il miglioramento dei rendimenti - ha aggiunto - Dopo la transazione recentemente annunciata nel Regno Unito, la Spagna è il secondo dei nostri mercati più grandi in Europa in cui stiamo intervenendo per".