Brillano i mercati europei. Fed conferma tassi e mostra linea prudente

(Teleborsa) -, dopo che la Federal Reserve ha lasciato invariati i tassi di interesse . Il presidente Jerome Powell ha ribadito che al momento il livello dei tassi non viene giudicato sufficientemente restrittivo per garantire il ritorno dell'inflazione ai valori obiettivo, ma ha anche in qualche modo ridimensionato la certezza di un ulteriore aumento a dicembre.Sul mercato valutario, lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,34%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,27%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,69%), raggiunge 81,8 dollari per barile.Si riduce di poco lo, che si porta a +185 punti base, con un lieve calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,58%.bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,17%, buona performance per, che cresce dell'1,20%, e sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,33%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,12%, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che continua la giornata a 30.098 punti.Tra lea grande capitalizzazione, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,78%.Ben impostata, che mostra un incremento del 2,30%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,19%.In luce, con un ampio progresso del 2,00%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,02%.del FTSE MidCap,(+4,47%),(+3,70%),(+3,49%) e(+2,51%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,88%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,60%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,55%.