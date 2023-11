ING, utile balza a 1,9 miliardi. Buyback da 2,5 miliardi

(Teleborsa) -chiude il terzo trimestre con unrispetto al primo trimestre 2022 a 1.982 milioni di euro, guidato da forti ricavi sia nel Retail Banking sia nel Wholesale Banking. Sono 181mila i nuovi clienti primari nel terzo trimestre, con crescita in quasi tutti i mercati. Annunciato un programma di buyback da 2,5 miliardi di euro di azioni per allineare il capitale ai livelli obiettivo. In Italia ha acquisito nel retail bankingda inizio anno, che portano il totale a 1.211.000 al 30 settembre.L'utile ante imposte cresce in maniera significativa anno su anno a 2.866 milioni di euro, il CET1 ratio aumenta al 15,2%. Nei primi 9 mesi del 2023 si segnala anche che il Gruppo ING ha siglato 507 operazioni di sustainable finance per un volume pari a 73,9 miliardi di euro.I primi nove mesi del 2023 sono positivi persia in ambito Retail che Wholesale. Crescita a doppia cifra percon un nuovo erogato pari a 1,6 miliardi, per un incremento dell'83% rispetto ai primi 9 mesi del 2022. In ambito finanziamenti bene anchecon 129 milioni di nuovi prestiti (+15% vs 9M22). Continua anche la crescita delle masse gestite e amministrate, che complessivamente hanno visto un aumento del 30% rispetto all'anno precedente (€ 3,5 miliardi il totale al 30 settembre 2023). Per quanto riguarda invece la divisione Wholesale Banking, Ing "ha continuato a sostenere l'economia italiana e la transizione green del Paese attraverso 16 operazioni di sustainable finance, tra cui 10 green & sustainable loans e 3 finanziamento nel settore delle rinnovabili. Collocati anche 3 green e SDG-linked bonds".