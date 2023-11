USA, vendite natalizie cresceranno a ritmo più lento quest'anno

(Teleborsa) - Ladegliprevede che laraggiungerà livelli record nei mesi di novembre e dicembre 2023, e crescerà tra il 3% e il 4% rispetto al 2022, fino a raggiungere un valore compreso tra 957,3 e 966,6 miliardi di dollari. L'aumento di confronta con una crescita del 5,4% osservata lo scorso anno e un balzo del 13,5% nel 2021."Non sorprende vedere la crescita delle vendite natalizie- ha affermato il CEO di NRF Matthew Shay - Le finanze familiari nel complesso rimangono in buona forma e continueranno a sostenere la capacità di spesa dei consumatori".Nonostante un tasso di crescita più lento rispetto agli ultimi tre anni, quando trilioni di dollari di stimoli hanno portato a tassi di spesa al dettaglio senza precedenti durante la pandemia, la spesa per le vacanze di quest'anno è coerente con l'aumento medio annuo delle vacanze del 3,6%Loè stato uno dei maggiori cambiamenti nel comportamento dei consumatori a seguito della pandemia di COVID-19. La National Retail Federation prevede che le vendite online e non in negozio, incluse nel totale, aumenteranno tra il 7% e il 9% per un totale compreso tra 273,7 e 278,8 miliardi di dollari. Questa cifra è in aumento rispetto ai 255,8 miliardi di dollari dello scorso anno.Per soddisfare la domanda delle festività natalizie, NRF prevede che i rivenditori assumeranno tra 345.000 e 450.000, in linea con 391.000 assunzioni stagionali nel 2022. Alcune di queste assunzioni potrebbero essere state anticipate a ottobre per supportare gli eventi di acquisto natalizio dei rivenditori nel mese di ottobre.