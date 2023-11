Anief: anticipo contrattuale 2022-2024 una tantum al personale precario

(Teleborsa) - Il, da sempre in prima linea per i diritti di tutti i lavoratori della scuola, in particolar modo dei precari che con tanti anni di servizio alle spalle fanno andare avanti la scuola, promuove un ricorso, totalmente gratuito, per il. Il sindacato specifica che è possibile recuperare fino a 1.500 euro.Il decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145 ha previsto per i dipendenti pubblici a tempo indeterminato un anticipo di 2 miliardi di euro, da corrispondere come una tantum pari al valore annuo dell’indennità di vacanza contrattuale moltiplicato per 6,7 volte. Il ricorso si propone di far riconoscere l'emolumento anche al personale scolastico precario.Per aderire al ricorso è necessario completare la procedura di iscrizione all'Anief.