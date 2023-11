Bioera, Domenico Torchia si dimette dal CdA

Bioera

(Teleborsa) -, società quotata su Euonext Milan e attiva nella produzione e distribuzione di prodotti biologici e naturali, ha reso noto cheha comunicato, con decorrenza immediata, le propriea motivo di sopravvenuti motivi personali che non permetterebbero allo stesso di proseguire nel delicato compito affidatogli.Torchia, consigliere, ricopriva il ruolo di Lead Independent Director ed era membro del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e del Comitato per la Remunerazione.Torchia era stato da ultimo nominato dall'sulla base dell'unica lista di candidati presentata dall'azionista Biofood Italia S.r.l. per l'elezione degli amministratori per il triennio 2021-2023.