Eurex, volumi ottobre in crescita del 16% trainati da azioni e tassi

Deutsche Boerse

(Teleborsa) -, il principale exchange di derivati in Europa e parte del gruppo, ha registrato un aumento del 16% nela 161,2 milioni a2023, rispetto a 139,4 milioni nello stesso mese dell'anno scorso. A ottobre il turnover deiè aumentato del 43% rispetto all'anno precedente, passando da 15,6 milioni di contratti a 22,4 milioni. Isono aumentati del 22%, passando da 53,2 a 64,9 milioni di contratti scambiati in ottobre. Su base annua il turnover dei derivati su indici è aumentato del 4%.Nel settore del, i volumi nozionali in circolazione sono aumentati del 15% nel mese di ottobre su base annua, raggiungendo i 32.497 miliardi di euro rispetto ai 28.379 miliardi di euro dell'ottobre dello scorso anno. Di conseguenza, i volumi nozionali in circolazione negli swap su tassi di interesse sono aumentati del 7% a 13.955 miliardi di euro e i volumi nozionali in circolazione negli swap su indici overnight sono aumentati del 25% a 2.974 miliardi di euro.