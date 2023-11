Sam Bankman-Fried giudicato colpevole dalla giuria di New York

(Teleborsa) -, il fondatore della piattaforma di criptovalutea causa di una gestione spregiudicata. La giuria federale di New York, dopo poche ore dalla fine del processo, si è pronunciata sul caso ed ha ritenuto Bankman-Friedche gli sono stati addebitati.Il 31enne fondatore di FTX, addirittura c'è chi parla di 100 anni di detenzione, per aver truffato i propri clienti derubandoli di miliardi di dollari.per stabilire la pena è stata fissata per ilLa condanna di Bankman-Fried chiude la parabola che ha visto dapprima l'ascesa tumultuosa dell'exchange di criptovalute, sdi riflesso all'euforia che ha accompagnato la scoperta di questi strumenti speculativi da parte del largo pubblico, poi la discesa verticale ed il fallimento, a chiudere una vicenda finita nel peggigore del modi.Non è servita la testimonianza del diretto interessato, che ha dichiarato di essere innocente e di non aver voluto mai truffare nessuno, perchè il profilo che è uscito dal processo e sul quale sarà decisa la pena è quello di un affarista senza scrupoli, che ha sottratto soldi ai suoi clienti, impiegandoli in spese dossennate, sostegni politici, gioielli, immobili di lusso, sperperando una fortuna, fino al punto da condurre al fallimento la sua stessa creatura".