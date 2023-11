Biesse, Intesa taglia target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha abbassato a 13,5 euro per azione (da 16,5 euro) il target price sul titolo, multinazionale quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella tecnologia per la lavorazione di legno, vetro, pietra, metallo e materiali compositi, confermando laa "" visto l'upside potenziale del 32%. La revisione del giudizio è arrivata dopo la diffusione della relazione trimestrale consolidata al 30 settembre 2023.Gli analisti scrivono che l'azienda ha sperimentato nel 2021 e nel 2022 una crescita straordinaria del fatturato in uno scenario inflazionistico, che ha portato con sé un'espansione dei costi fissi. Converso i livelli pre-pandemia, la sfida di Biesse è quella di spingere i costi fissi nella stessa direzione.Sulla strada verso la normalizzazione verso i livelli pre-pandemia, nelil broker prevede un calo dei ricavi del 7,5% su base annua e un margine EBITDA in calo di 100 punti base su base annua all'8,8%, con un taglio dell'utile netto del 44,7% rispetto alla stima precedente. Per ilprevede una crescita dei ricavi del 5% a/a, mentre il corretto dimensionamento dei costi fissi dovrebbe consentire di innescare la leva operativa, con un margine EBITDA del 10,3%.