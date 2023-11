Edil San Felice, due commesse da Autostrade per l'Italia

Edil San Felice

(Teleborsa) -, operatore attivo nel settore delle manutenzioni di infrastrutture critiche in Italia e quotato su Euronext Growth Milan,relativi all'installazione della segnaletica di cantiere e servizio di guardiania.Il, di competenza della Direzione di Tronco di, prevede un importo pari a 2.133.229,48 euro. L’installazione della segnaletica di cantiere e il servizio di guardiania inizierà nel mese di novembre e la gestione della commessa sarà in capo alla società fino al 2026.Ilriguarda, invece, la Direzione di Tronco di, per un importo pari a 1.092.033,45 euro. I lavori di installazione inizieranno nel mese di novembre e anche in questo caso la gestione della commessa sarà in capo a Edil San Felice fino al 2026."Attraverso questa commessa - commenta l'- confermiamo la nostra forte presenza nel centro-sud del paese e rafforziamo ulteriormente il nostro presidio in Emilia-Romagna, dove abbiamo recentemente deciso di aprire una sede operativa, continuando a cogliere le opportunità che ci presenta il mercato e proseguendo nel nostro percorso di espansione".