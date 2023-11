Fides (Banco Desio), cartolarizzazione di crediti da finanziamenti CdQ

Banco Desio

(Teleborsa) -, intermediario finanziario controllato da, ha realizzato un'operazione privata didiha agito in qualità di arranger.L'operazione privata è stata strutturata mediante l'emissione di titoli partly paid per une prevede un periodo di ramp-up pari ad un anno, nel corso del quale saranno ceduti altri portafogli derivanti da finanziamenti della stessa natura originati da Fides. Il portafoglio iniziale dell'operazione ha valore nominale pari a 267 milioni di euro."Siamo soddisfatti del perfezionamento di questa nuova operazione di financing a conferma dell'interesse ad incrementare l'operatività del Gruppo Banco Desio nel settore della Cessione del Quinto", ha commentato, AD di Banco Desio.Intesa Sanpaolo ehanno partecipato in qualità di, mentre i titoli junior sono stati sottoscritti dall'Originator anche per finalità regolamentari di mantenimento dell'interesse economico netto.