Gruppo Celli (Ardian), Federico Testarella nominato AD

(Teleborsa) - Il, azienda italiana attiva nella progettazione e produzione di impianti e accessori per l'erogazione di bevande e controllato dal colosso francese del private equity Ardian, ha annunciato la. Angelos Papadimitriou mantiene il suo ruolo di presidente esecutivo.Federico Testarella ha una, acquisita ricoprendo negli ultimi 13 anni diversi ruoli all'interno del Gruppo Coesia, leader mondiale nelle soluzioni industriali e di packaging, da ultimo come Chief Executive Officer della Divisione Consumer Market Solutions. Prima di Coesia, Federico Testarella ha lavorato in McKinsey & Company collaborando con primari clienti industriali italiani ed internazionali."Sono- ha commentato Testarella - Celli è leader mondiale nel settore degli impianti per l'erogazione di bevande, che in 50 anni di storia ha fatto dell'innovazione, della qualità e della sostenibilità i suoi tratti distintivi. Insieme alla mia squadra lavoreremo per rendere il Gruppo Celli ancora più forte nei suoi mercati e per cogliere tutte le molteplici opportunità di sviluppo e crescita nei vari Paesi in cui operiamo, rendendo i nostri clienti, dipendenti e fornitori protagonisti della nostra crescita".