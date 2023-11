Intercos, EBITDA 9 mesi sale a 102 milioni di euro

Intercos

(Teleborsa) -, gruppo attivo nella cosmetica e quotato su Euronext Milan, ha chiuso iconpari a 735 milioni di euro, in crescita rispetto ai primi nove mesi del 2022 del +23,1% (+24,6% a tassi costanti), con una crescita che ha interessato tutte le aree geografiche, le business units e le tipologie di clienti.L'è stato pari a 102,3 milioni di euro, in crescita del +21,2% rispetto al 30 settembre 2022. L'aumento è stato interamente dovuto all'andamento delle vendite: l'sulle vendite nette dei primi nove mesi è stata pari al 13,9%, sostanzialmente allineata a quella dello scorso anno (14,1%)."L'aumento dei ricavi, anche nel terzo trimestre, è stato raggiunto grazie al: essere ugualmente esposti tanto nel segmento di mercato mass che in quello prestige, ci ha consentito di controbilanciare il temporaneo riallineamento dei livelli inventariali che sta caratterizzando retailers e brands prestige - ha commentato il- la business unit Hair&Body ci sta permettendo di beneficiare di un mercato delle fragranze in decisa espansione, mentre servire brand locali in Asia, ci sta consentendo di controbilanciare andamenti altalenanti dei brand del lusso occidentali, in particolare in Cina, mercato che per il nostro Gruppo continua ad essere in crescita"."L'EBITDA di Gruppo dei primi nove mesi ha superato i 102 milioni di euro, registrando un incremento sostanzialmente allineato a quanto conseguito in termini di vendite - ha aggiunto - Il calo dell'incidenza dell'EBITDA sulle vendite nette, che ha caratterizzato il secondo e il terzo trimestre dell'anno, ed il cui impatto in termini di generazione di EBITDA in valore assoluto è stato più che compensato dall'aumento dei volumi di vendita, è dovuto al(mass vs. prestige) ed alla forte crescita della Business Unit Hair&Body, che è caratterizzata da profittabilità inferiori rispetto a Make-up e Skincare".Laè pari a 123,5 milioni di euro, sostanzialmente allineata con quanto riportato al 30 giugno 2023. La(posizione finanziaria netta su EBITDA rettificato) è pari al 0,89x, in diminuzione di 0,13x rispetto al 30 settembre 2022, nonostante l'impatto contabile derivante dall'applicazione dell'IFRS16 che nel 2023 ha comportato un aumento dell'indebitamento finanziario pari a 19,7 milioni di euro.Intercos ha confermato lafornita in occasione della pubblicazione dei risultati del primo semestre, e quindi attese per vendite in lieve aumento nell'ultimo trimestre del 2023 ed un EBITDA rettificato del quarto trimestre 2023 allineato a quello del 2022 in termini assoluti. Ila fine ottobre 2023 è "molto solido" a 292 milioni di euro.