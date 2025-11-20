Intercos, acquistate azioni proprie per oltre 1 milione di euro

Intercos

Gruppo attivo nella cosmetica

(Teleborsa) -, gruppo attivo nella cosmetica e quotato su Euronext Milan, ha comunicato di aver, tra il 13 e il 19 novembre 2025, complessivamente(pari allo 0,1008% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 11,2136 euro per unpari aTali operazioni sono state realizzate nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 16 aprile 2025, in attuazione del programma di acquisto avviato in data 12 settembre 2025.Al 19 novembre, Intercos detiene 478.436 azioni proprie pari allo 0,4965% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, seduta in ribasso per il, che porta a casa un decremento dell'1,59%.