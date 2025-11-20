Intercos, acquistate azioni proprie per oltre 1 milione di euro

(Teleborsa) - Intercos
, gruppo attivo nella cosmetica e quotato su Euronext Milan, ha comunicato di aver acquistato
, tra il 13 e il 19 novembre 2025, complessivamente 97.090 azioni ordinarie
(pari allo 0,1008% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 11,2136 euro per un controvalore
pari a 1.088.730,53 euro
.
Tali operazioni sono state realizzate nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 16 aprile 2025, in attuazione del programma di acquisto avviato in data 12 settembre 2025.
Al 19 novembre, Intercos detiene 478.436 azioni proprie pari allo 0,4965% del capitale sociale.
A Piazza Affari, oggi, seduta in ribasso per il Gruppo attivo nella cosmetica
, che porta a casa un decremento dell'1,59%.