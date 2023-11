Technogym avvia programma di acquisto di azioni proprie

Technogym

(Teleborsa) -comunica l’avvio di un programma di acquisto di azioni proprie n virtù dell’autorizzazione deliberata dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti, in data 5 maggio 2023.Il Programma è, nel rispetto delle disposizioni pro tempore vigenti, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l’andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di eventuali fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi;di cui poter disporre al fine di adempiere ad obbligazioni derivanti da piani di stock option, stock grant o comunque programmi di incentivazione, a titolo oneroso o gratuito, destinati a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori di Technogym o di società del gruppo.attraverso l’esecuzione del Programma, in una o più volte, anche su base rotativa (c.d. revolving), non sarà in ogni caso superiore a 2.500.000 azioni ordinarie Technogym. L’esborso massimo di acquisto per l’esecuzione del Programma è fissato in complessivi Euro 20.000.000.Il Programmae durerà sino all’avvenuto acquisto della totalità delle azioni oggetto del Programma e, in ogni caso, non oltre il periodo di 18 mesi dall’approvazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 5 maggio 2023.L’acquisto di azioni potrà comunque essere attuato parzialmente, interrotto e/o revocato in qualsiasi momento, salvo le dovute tempestive comunicazioni al mercato nei modi e termini previsti dalla normativa applicabile.