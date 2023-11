CNH, CFO: delisting è milestone significativa, incrementerà liquidità

(Teleborsa) - "Abbiamo portato avanti il processo disenza problemi e la sua attuazione rappresenta una, in quanto incrementerà la liquidità del titolo e snellirà la nostra comunicazione finanziaria. Inoltre, il titolo sarà incluso negli indici statunitensi". Lo ha affermato ilnella call con gli analisti che ha seguito la pubblicazione dei risultati al 30 settembre 2023 "In connessione all'annuncio di delisting, abbiamo annunciato un buyback da 1 miliardo di dollari, di cuientro l'anno", ha aggiunto.A chi gli chiedeva se c'è spazio per ulteriori buyback, il CEO Scott Wine ha risposto che è prematuro considerando che la società ha appena annunciato un significativo riacquisto da 1 miliardo di dollari. Comunque, CNH ha "tanto spazio per usare il capitale" ed "", pur garantendosi la "possibilità di finanziare la R&D, fare potenziale M&A e mantenere degli appropriati ratio".In linea generale, "probabilmente", ha aggiunto.