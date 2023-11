Maltempo, Tajani in Toscana: A lavoro per risposte concrete

(Teleborsa) -"Siamo qui per dare uncolpita da questa tremenda alluvione" con "azioni concrete.Lo ha detto il ministro degli Affari esteria margine di un incontro a Prato con istituzioni e aziende danneggiate sottolineando che il ministero degli Esteri "hdi prestiti agevolati in aggiunta e sarà decisa la moratoria per le rate dei prestiti Sace", inoltre l'Ice "agevolerà la presenza delle aziende colpite alle fiere internazionali".Tajani ha spiegato che sonio parlo di quelli che riguardano il ministero degli Esteri, potranno essere dati entro la fine di questo mese, quindi stiamo lavorando intensamente cercando di dare risposte concrete così come abbiamo fatto per la Romagna e per la parte della Toscana e delle Marche, colpite a maggio"."Andiamo avanti - ha aggiunto -, aa Prato col vicepremierOltre ai provvedimenti messi in campo da Simest, Sace e Ice, che si rivolgono solo alle imprese esportatrici e della relativa filiera, aspettiamo di valutare anche quelli rivolti a tutte le pmi". Lo afferma in una nota il presidente di Cna Toscan- ha proseguito - e che permettano alle imprese di ripartire velocemente con le attività. È a rischio la vita stessa di moltissime piccole e piccolissime aziende, non si può perdere tempo".