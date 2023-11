Recordati cresce nei 9 mesi e alza target al 2025

Recordati

(Teleborsa) -archivia i primi 9 mesi connetti consolidati pari a 1.556,2 milioni, in crescita del 13% (+13,8% perimetro omogeneo e a cambi costanti).L' Ebitda è pari a 595,6 milioni, (+15,4%, con un'incidenza sui ricavi del 38,3%), mentre l'si è attestato a 304,5 milioni, in rialzo del 26,1%.Ilè di 391,8 milioni, (+45,5 milioni rispetto all'anno precedente).Il gruppo prevede di superare gli obiettivi al 2025 fissati a febbraio 2023, con ricavi attesi dell'attuale portafoglio di oltre 2,4 miliardi di euro nel 2025, con un margine ebitda pari a circa 37 per cento. E' stata infine deliberata la distribuzione di un acconto di dividendo per il 2023 pari a 0,57 euro per azione."Grazie ai solidi risultati conseguiti in tutte le aree di business, nonostante il crescente effetto avverso dei cambi, ci aspettiamo che i risultati finanziari per l'esercizio 2023 si collochino all’estremità superiore della guidance per l’anno rivista al rialzo e resa pubblica in data 11 maggio", che prevedevacompresi tra 2.050 milioni e 2.090 milioni,compreso tra 750 milioni e 770 milioni erettificato compreso tra 490 milioni e 500 milioni. Alla luce della forte crescita organica, unita al contributo previsto di Avodart eCombodart/Duodart, ", con l'aspettativa che l'attuale portafoglio possa generare ricavi superiori a 2,4 miliardi nell'esercizio 2025, mantenendo un margine EBITDA del +/- 37%. I principali elementi della strategia del Gruppo rimangono invariati, unendo alla crescita organica operazioni mirate di M&A e Business Development".