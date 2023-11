TECMA e Immobiliare.it, partnership tech per migliorare operazioni immobiliari

Tecma Solutions

(Teleborsa) -, Tech Company quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella Digital Transformation per il settore del Real Estate, e, il portale immobiliare leader in Italia, hanno siglato una partnership industriale strategica per l'integrazione tecnologica.La partnership - si legge in una nota - consentirà agli operatori di settore di accedere sia aiprovenienti da Immobiliare.it, che gestisce oltre 120 milioni di endpoint relativi a immobili sul mercato in vendita e in affitto, sia aglipiù specifici forniti da TECMA, che oggi valorizza contemporaneamente centinaia di operazioni immobiliari di nuova costruzione in Italia.La somma dei due contributi metterà a disposizione degli operatori di settore (Asset Manager, Developer e Broker)basati sulle mutevoli esigenze dei consumatori, spaziando dalle tipologie di immobili richieste fino alle preferenze stilistiche legate alle configurazioni degli immobili acquistati.L'obiettivo è accelerare l'incontro tra domanda e offerta, velocizzando le vendite e monitorando rapidamente i rendimenti degli investimenti pubblicitari, permettendo un miglior orientamento delle strategie commerciali."I due mondi, Real Estate e Tecnologia, si fondono ulteriormente per fornire vantaggi a tutti gli stakeholders - ha commentato- La connessione tra le due tech company italiane, frutto del lavoro di mesi di affinamenti strategici, apre nuove opportunità al pubblico finale che cerca casa e agli operatori immobiliari, quindi un'ulteriore crescita e leadership per le due aziende".