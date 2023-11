Acri stanzia 1 milione per danni alluvione Toscana

(Teleborsa) - Il Comitato esecutivo di- Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio ha deliberato uninvestiti dall’alluvione in questi giorni.Le risorse stanziate provengonocostituito e alimentato dalle Fondazioni di origine bancaria in seno ad Acri per rispondere alle emergenze.Acri affideràdelle Fondazioni di origine bancaria della Toscana ildelle risorse, predisponendo un apposito piano di intervento, per offrire una prima risposta alle esigenze dei territori colpiti. Questo contributo di sistema si aggiunge a quelli straordinari che le singole Fondazioni stanno attivando.