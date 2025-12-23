Arca Fondi raggiunge 1 milione di clienti dopo superamento di 50 miliardi di euro di masse

(Teleborsa) -ha. La società parla di "un grande traguardo in un 2025 da record": il dato infatti si somma al recente superamento della simbolica soglia di 50 miliardi di euro di masse in gestione, oltre ai 3,5 miliardi di euro di raccolta netta.I numeri sono stati resi possibili "dallae da un modello di servizio agile ed attento che consente di proporre ad un numero crescente di risparmiatori soluzioni capaci di adattarsi alle diverse condizioni di mercato, nel segno di qualità, trasparenza e solidità", si legge in una nota."Questi risultati, che rappresentano un importante riconoscimento del lavoro svolto da tutto il team, ci richiamano ad un forte senso di responsabilità nei confronti di tutti coloro che ogni giorno ci affidano i propri risparmi - dichiara l'- Ringraziamo i Partner Collocatori ed i Clienti per la fiducia accordataci. Continueremo a lavorare per offrire le migliori soluzioni di investimento e il più alto livello di servizio, investendo su competenza ed innovazione".