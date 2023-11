Alfasigma, completa con successo OPA su Intercept Pharmaceuticals

Intercept Pharmaceuticals

(Teleborsa) -, una delle principali aziende farmaceutiche italiane, ha, attraverso la sua società interamente controllata Interstellar Acquisition, l'offerta pubblica di acquisto () di tutte le azioni ordinarie in circolazione di, azienda biofarmaceutica statunitense quotata al Nasdaq, a un prezzo di USD 19,00 per azione in contanti, al netto di qualsiasi ritenuta fiscale applicabile.Alla scadenza, 31.158.412 azioni ordinarie di Intercept erano state validamente offerte e non validamente ritirate; esse rappresentano circa ildi Intercept, secondo il depositario dell'offerta pubblica di acquisto.Alfasigma prevede di completare l'acquisizione di Intercept attraverso unadi Intercept ai sensi della Sezione 251(h) della General Corporation Law dello Stato del Delaware. Al momento dell'efficacia della fusione, tutte le restanti azioni ordinarie di Intercept non acquistate nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto saranno convertite nel diritto di ricevere gli stessi USD 19,00 per azione, al netto in contanti, senza interessi, al netto di eventuali ritenute fiscali applicabili.Al completamento della fusione, Intercept diventerà una società interamente controllata da Alfasigma e lesul mercato azionario Nasdaq.