FMI conferma previsioni atterraggio "morbido" per l'UE

(Teleborsa) - Dopo aver affrontato con successo le sfide della pandemia e dello shock dei prezzi energetici innescato dalla guerra in Ucraina,affrontare il difficile compito di, garantendo al tempo stesso una. Nel frattempo, l'economia va affrontando uno, ovvero di una crescita modesta più che una vera e propria recessione, unita ad unaE' quanto emerge dall', pubblicato lo scorso mese di ottobre, di cui è stato diffuso oggiLanel complessodell’anno scorso, e. Fra le principali economie avanzate , Ladovrebbe vedere la crescita rallentare all1% dal 2,5% e laal 2,5% dal 5,8%, mentre ildovrebbero frenare rispettivamente allo 0,5% ede laviene vista cadere in. "Le economie orientate ai servizi - spiega l'FMI - si riprenderanno più rapidamente di quelle con settori manifatturieri relativamente più grandi, che devono far fronte a una domanda esterna bassa e sono più esposti agli elevati prezzi dell’energia"., ma la portata varierà da un paese all’altro, a seconda dell'intensità energetica della produzione, dell'orientamento al settore dei servizi e dell'interruzione dei rapporti commerciali con la Russia."Ilsta fornendo un certo sollievo alle famiglie e alle imprese", sottolinea l'FMI, ricordando cheSi prevede che l’inflazione diminuirà solo gradualmente nel periodo di previsione e non si prevede che la maggior parte dei paesidi inflazione prima delhanno sostanzialmentee i governi stanno ridimensionando il sostegno fiscale", ricorda l'Istituto di Washington, ipotizzando che "la politica monetaria si sta avvicinando allae "si attende un moderato, che diventerà più pronunciato nel 2024".Larappresentano i due, e potrebbero richiedere ulteriori politiche monetarie restrittive e aumentare il rischio di stagflazione. "L’Europa si trova ad affrontare questi rischi in un momento in cui si verificanodovuti alla frammentazione geopolitica e al cambiamento climatico", sottolinea l'FMI, citando anche gli altri fattori che rischiano di condizionare la crescita di lungo periodo come l’invecchiamento della popolazione ed i vincoli sull’offerta di lavoro."Le politiche macrofinanziarie dovrebbero garantire che i rischi emergenti per la stabilità siano monitorati e contenuti" - afferma il Fondo Monetario - ma nello stesso tempo le "per raggiungere unanel lungo periodo. "Le riforme dovrebbero concentrarsi sullache impediscono l’innovazione e la concorrenza. Un contesto imprenditoriale rafforzato con politiche chee la spesa in ricerca e sviluppo migliorerà la concorrenza ed aumenterà la produttività", conclude il Fondo.