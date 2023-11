Intred, TP ICAP Midcap taglia target price e conferma Buy

Intred

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha abbassato aper azione (da 21,1 euro) ilsu, operatore di telecomunicazioni quotato su Euronext Growth Milan, e confermato laa "". La revisione del giudizio è arrivata dopo che la società ha comunicato alcuni risultati al 30 settembre 2023 Gli analisti scrivono che, andando avanti, il management continuerà a investire nel marketing e a rafforzare la propria forza lavoro al fine di ampliare la propria base di utenti. Di conseguenza, hannoal 18% dei ricavi nel 2023, 2024 e 2025 (dal 17% precedente).Anche se il gruppo non ha reso noto la sua posizione debitoria netta, gli analisti colgono l'occasione per aumentare le stime sui proventi finanziari per il 2023, 2024 e 2025. Nel primo semestre del 2023, il debito netto del gruppo è aumentato di circa 8 milioni di euro arrivando a 19,3 milioni di euro, collegato ai lavori sui bandi scolastici (BS1 e BS2). Poiché il gruppo ha registrato anche un rallentamento nella crescita della sua infrastruttura in fibra, hannodel -7% nel 2024 e del -11% nel 2025 per riflettere un potenziale rallentamento nell'implementazione della fibra. Di conseguenza, hannoper il 2023, 2024 e 2025 rispettivamente del -15%, -28% e -31%., TP ICAP Midcap prevede che il gruppo sarà in grado di generare un, trainato da: acquisizione di nuovi clienti B2B e B2C, implementazione della rete in fibra e transizione dei clienti esistenti verso l'offerta FTTH.