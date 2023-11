Luca Pozzi vince il Var Digital Art Award by Var Group con "Rosetta 2022"

(Teleborsa) - Èa vincere la prima edizione delche si è svolta il 26 e 27 ottobre alin occasione della Convention Var Group "Shape the present. Build the future".Il ritrovamento della225 anni fa ha avuto un’importanza incalcolabile sotto molti punti di vista. Innanzitutto, la grande lastra di granito con le iscrizioni in greco antico e i geroglifici ha svolto un ruolo fondamentale per ladegli egizi, facilitando l’analisi della loro cultura. Le nuove possibilità dihanno creato un nuovo modo di avvicinarsi a qualcosa che fino ad allora era considerato lontano, indecifrabile e misterioso.È questala possibilità di comprendere, avvicinarsi, scavare nella storia per continuare a dialogarci. Pensando ai tempi contemporanei non ci si pone spesso questa domanda. Viviamo in unche, attraverso il multilinguismo, la cooperazione internazionale ed economica e il costante dialogo tra culture diverse,alle culture del futuro e di godere di quelle del passato. La nostra realtà, tra l’altro, è, grazie alle nuove tecnologie, lo sviluppo dell’e la digitalizzazione. Si tratta di strumenti che, se impiegati nel giusto modo, possono essere in grado di costruire quel ponte tra culture che ha già creato 225 anni fa la stele di Rosetta.in questo senso è stato portato dai, artista digitale italiano, che ha proposto proprio una, un meta-luogo immersivo virtuale chein uno spazio oltre i confini geografici. Non a caso l’opera porta il nome di ", un rimando tanto alla stele di Rosetta quanto all’omonima missione spaziale dell’ESA. L’ambiente costruito in quest’opera d’arte digitale è un l, che parte dalla/Churyumov-Gerasimenko per creare connessioni di culture. All’interno dello spazio immersivo di “Rosetta Mission 2022” si trovano i contributi di alcuni dei più rappresentativi personaggi della storia della nostra cultura, da, passando per il fisico teoricoe il matematico A. Si tratta di un’unione di culture diverse in grado di dialogare tanto con il passato quanto con il futuro.Sull’importanza della connessione tra culture, lo stessosi esprime così: "Oggi c’è veramente bisogno di avere una stele di rosetta digitale che permette di abbattere le torri d’avorio e di far convergere le persone verso un obiettivo".Con "Rosetta Mission 2022" Luca Pozzi, un premio nato dalla virtuosa attività di Var Group volta a coniugare il mondo della cultura d’impresa con quello dell’arte digitale. Var Group è, infatti, operatore leader nel settore dei servizi e delle soluzioni digitali per le imprese.di Var Group (VDA) è untra arte contemporanea e know how d’impresa, che indaga gli scenari dell’innovazione tecnologica attraverso i linguaggi dell’arte, organizzando esposizioni (VDA Exhibition), incontri (VDA Forum), momenti di formazione (VDA Lab) mirando verso la contaminazione progressiva tra discipline, saperi e professionalità differenti, per promuovere e sostenere la ricerca artistica in ambito digitale (VDA Award).e nuovi scenari e soluzioni digitali presentati in un’area immersiva, sono questi sono gli elementi che hanno contraddistinto la. Var Group, che affianca le imprese nel loro percorso di evoluzione digitale, sviluppando modelli di business che ne esaltano l'eccellenza in Italia e nel mondo ha riunito al Palacongressi di Rimini professionisti e aziende per approfondire i temi più strategici dell’evoluzione digitale per costruire un avvenire solido, sostenibile e positivo, per sé stesse e per le comunità nelle quali operano. Attraverso ospiti dal mondo dell’imprenditoria, testimonianze ispiranti, panel tematici, experience valley e confronto diretto con i maggiori brand internazionali che hanno fatto della digital evolution il fulcro del loro business, gli ospiti del Palacongressi di Rimini hanno vissuto un’esperienza immersiva entrando in contatto con le nuove forme dell’innovazione tecnologica, insieme a speaker, artisti digitali e menti rivoluzionarie.