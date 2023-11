Technoprobe acquista ramo d'azienda di Teradyne, che entra nel capitale col 10%

Technoprobe

Teradyne

Mediobanca

J.P. Morgan

Lazard

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione delle Probe Card utilizzate per il test dei semiconduttori, e, società quotata al Nasdaq e attiva nella progettazione e produzione di sistemi di testing automatizzati, hanno firmato unIn primis, è prevista l'da Teradyne, con l'obiettivo di rafforzare le competenze nel mercato dei Printed Circuit Boards e delle interfacce ad alte prestazioni e di consolidare il processo di integrazione verticale del proprio modello di business. Technoprobe pagherà con mezzi propri a Teradyne un. Il closing è previsto entro la prima metà del 2024. Nella prima metà del 2023, il ramo d'azienda DIS ha registrato ricavi pari a 54 milioni di dollari, con un gross margin pari al 15%.Inoltre, è prevista l', attraverso una società controllata al 100% (Teradyne International Holdings B.V.),mediante la sottoscrizione di azioni di nuova emissione di Technoprobe pari ad una quota dell'8% (fully diluted) e l'acquisizione di azioni pari al 2% (post aumento di capitale) da T-Plus.Infine, è prevista unatra Teradyne. e Technoprobe con l'obiettivo diper i propri clienti, supportando la crescita di entrambe le società attraverso la condivisione della roadmap tecnologica, lo sviluppo congiunto della tecnologia e le attività di co-marketing"Siamo entusiasti di avere l'opportunità di lavorare ancora più a stretto contatto con Teradyne, rafforzando ulteriormente la nostra duratura partnership - ha commentato- L'acquisizione di Device Interface Solutions ci consentirà di ampliare le nostre competenze nel mercato delle Device Interface Board".ha agito in qualità difinanziario di Technoprobe. Gianni & Origoni e Bryan Cave Leighton Paisner hanno agito come consulenti legali di Technoprobe.ha agito come consulente finanziario di Teradyne. Shearman & Sterling LLP e Chiomenti hanno agito in qualità di consulenti legali di Teradyne.