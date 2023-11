Technoprobe sale a Piazza Affari dopo l'accordo con Teradyne

Technoprobe

(Teleborsa) -per, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione delle Probe Card utilizzate per il test dei semiconduttori, che stamattina ha annunciato uncon, società quotata al Nasdaq e attiva nella progettazione e produzione di sistemi di testing automatizzati.In particolare, è prevista:da parte di Technoprobe per 85 milioni di dollari (pagati per cassa) delDevice Interface Solutions (DIS) da Teradyne; l'acquisizione da parte di Teradyne di unain Technoprobe mediante la sottoscrizione di 52 milioni di azioni di nuova emissione (8% del capitale, cash in di 385 milioni di euro) e per il restante 2% (post aumento di capitale) da T-Plus (società controllante di Technoprobe detenuta dalla famiglia Crippa)."Vediamo l'acquisizione di DIS comepoiché dovrebbe generare sinergie sia con Harbor Electronics, nella progettazione e produzione di PCB (Printed Circuit Boards), che accelerare il percorso di penetrazione del mercato del final test", scrivono gli analisti di. "Al contrarioche porterebbe ad una diluzione MSD degli EPS con un aumento della posizione di cassa netta attesa a fine anno da 375 milioni di euro a circa 680 milioni di euro", viene aggiunto.Allunga il passo rispetto alla seduta precedente, che si attesta a, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 7,772 e successiva a quota 8,067. Supporto a 7,477.