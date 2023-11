Altra seduta in rialzo per l'indice delle società High Tech italiane (+0,76%)

indice delle società High Tech italiane

EURO STOXX Technology

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

Stmicroelectronics

mid-cap

Digital Value

Seco

Sesa

Ftse SmallCap

Eurotech

WIIT

Esprinet

(Teleborsa) - Andamento tonico per l', grazie alla scia positiva disegnata dall'Ilha aperto a 140.198,84, con un incremento di 1.066,21 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'termina la seduta a 866,07, dopo aver avviato la seduta a 857,15.Tra le azioni più importanti dell'indice tecnologia di Milano, controllato progresso per, che chiude in salita dello 0,71%.Tra leitaliane, brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 7,77%.Balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento del 2,93%.Seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,96%.Tra le azioni del, effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 4,12%.Risultato positivo per, che lievita del 3,05%.Rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile del 2,91% sui valori precedenti.