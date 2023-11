Comer Industries, Alantra conferma Buy e TP a 45 euro

Alantra

Comer Industries

(Teleborsa) -ha confermatoper azione) e) sul titolo, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza, visto l'upside potenziale del 76%.Gli analisti scrivono che ildel 3Q23 si è attestato aldel 17,4% (in linea su base trimestrale e +230 pb in più rispetto al 3Q22), confermando la capacità del gruppo di mantenere un margine di livello record integrando al contempo nuove attività. Le vendite nette del terzo trimestre sono state influenzate dagli, parzialmente controbilanciati da: 1) una performance positiva del settore Industrial; 2) l'esposizione limitata del gruppo verso LATAM (la regione più colpita in AG); 3) da una performance positiva in Nord America.Il rapporto debito netto/EBITDA si è ridotto saldamente da 0,8x a YE22 a 0,6x, il che implica unanei 9M23 di 105 milioni di euro (conversione EBITDA del 66%).Alantra lascia, corrispondenti a quelle della società. Indicazioni per l'anno fiscale su ricavi stabili e redditività in miglioramento rispetto all'anno fiscale 2022. Il FY23 dovrebbe chiudersi con fatturato netto di 1,24 miliardi di euro (+0,1%) e un EBITDA di 206 milioni di euro/16,6% di margine. Ciò implica un calo del 4,1% delle vendite e un aumento dello 0,5% dell'EBITDA su base annua nel 4Q23.