De' Longhi alza guidance su EBITDA 2023 dopo 9 mesi in crescita

De' Longhi

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nel settore del piccolo elettrodomestico dedicato al mondo del caffè, della cucina, della climatizzazione e della cura della casa, ha chiuso i primi nove mesi del 2023 cona 1.997,8 milioni di euro, in calo del -6,1% (-4,2% a cambi costanti);a 265,1 milioni di euro, pari al 13,3% dei ricavi (in crescita del 25,1%);a 142,2 milioni di euro, +43%. Il flusso di cassa prima dei dividendi è stato positivo per 99,3 milioni di euro.Al 30 settembre 2023, ladi Gruppo è risultata positiva per 326 milioni di euro, in miglioramento di 27,2 milioni rispetto ai 298,8 milioni del 31.12.2022.Per l'intero 2023, "pur confermando la stima di ricavi in leggera flessione,dell'anno, che stimiamo in un intervallo di 420-400 milioni", ha detto l'AD Fabio De Longhi.