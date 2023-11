GVS, redditività ricavi in crescita a doppia cifra nei 9 mesi

GVS

(Teleborsa) -chiude i primi nove mesi dell'anno con undi euro, con un decremento di 40,5 milioni rispetto ai 78,5 milioni del 2022, principalmente per effetto del utile su cambi conseguito nel 2022 rispetto all’utile su cambi contabilizzato nel corso del 2023.Nel corso dei primi nove mesi del 2023 ha realizzatorispetto ai 273,5 milioni registrati nei primi nove mesi del 2022, grazie al contributo della divisione(che include le ultime acquisizioni realizzate nel corso del precedente esercizio, il gruppo STT ed il gruppo Haemotronic) e della divisionerispetto ai primi nove mesi del 2022, con un margine sui ricavi pari al 22,1%, in significativo miglioramento rispetto al margine conseguito nei primi nove mesi del 2022, pari a 20,8%. Il risultato del periodo è influenzato dal contributo delle acquisizioni perfezionate nel corso del 2022 e dall’incremento prezzi introdotto nel corso del primo semestre 2023., con un margine sui ricavi del 15,7%,rispetto a Euro 39,3 milioni dello stesso periodo dell’esercizio precedente ed è in linea con la crescita realizzata a livello di EBITDA normalizzato.al 30 settembre 2023 è pari a. La riduzione rispetto al 31 dicembre 2022, pari complessivamente ad Euro 17,1 milioni, è dovuta principalmente al contributo della cassa generata dalla gestione operativa pari ad Euro 72,0 milioni, al netto dell’assorbimento del capitale circolante per Euro 1,9 milioni e degli investimenti netti (Euro 22,1 milioni), degli oneri finanziari netti (Euro 15,2 milioni) e delle imposte (Euro 8,3 milioni).A seguito dei risultati raggiunti nei primi nove mesi del 2023, GVSprecedentemente comunicate, con aspettative che il fatturato si attesti in un intorno di 425 milioni, l’EBITDA normalizzato in un intorno di 95 milioni e l’indebitamento finanziario netto adjusted in un intorno di 270 milioni.