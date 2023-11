Sosteneo (Generali Investments) acquista progetto BESS nel Regno Unito

(Teleborsa) -, gestore controllato da Generali Investments, ha completato per conto di clientidel 100% della holding di(Sheaf Energy Park) da Pacific Green Technologies, società specializzata nell'energia rinnovabile, sistemi di stoccaggio dell'energia e tecnologie di controllo delle emissioni.Sheaf Energy Park è unda 249 MW/373,5 MWh situato nel Kent, Regno Unito. L'avvio commerciale è previsto a metà del 2025.L'operazione rappresenta ildopo aver acquisito il vicino Richborough Energy Park a giugno e il progetto Koorangie Battery in Australia all'inizio di questo mese. La capacità totale dei progetti BESS gestiti da Sosteneo ad oggi supera gli 840 MWh."La capacità di accumulo dell'energia delle batterie è essenziale per la transizione verso un futuro di energia pulita - ha commentato, Managing Partner, CEO and CIO Europe di Sosteneo - Sheaf Energy Park rappresenta un'infrastruttura fondamentale che supporta la crescita dell'energia rinnovabile nel Regno Unito, beneficiando al tempo stesso di un accordo di capacità a lungo termine che fornisce ai nostri clienti flussi di cassa stabili. Quest'acquisizione aggiunge un altro importante tassello al nostro